В Петербурге создали метод бесконтактного заряда БПЛА от электромагнитного поля

Модуль позволяет заряжать аккумулятор БПЛА во время полета, благодаря чему аппарату не придется возвращаться на станцию техобслуживания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Студенты из Санкт-Петербурга разработали метод бесконтактного заряда беспилотников с применением энергии электромагнитного поля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и образования РФ в своем Telegram-канале.

"Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) и Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) разработали способ бесконтактного заряда аккумуляторной батареи беспилотника с применением энергии электромагнитного поля. Как рассказали авторы проекта, модуль позволяет заряжать аккумулятор БПЛА во время полета, благодаря чему аппарату не придется возвращаться на станцию техобслуживания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для заряда БПЛА нужно находиться на определенном расстоянии от контактной сети, так как зарядка основана на принципе электромагнитной индукции. Поддержание оптимального расстояния осуществляется с помощью системы автоматического управления, которая находится на борту беспилотника. Устройство имеет ряд особенностей, которые отличают его от существующих решений, - модульный принцип устройства, возможность установки на беспилотник любого типа, блок силовой электроники, адаптированный под параметры конкретных электросетей Российских железных дорог.

"Фактически мы получаем неограниченное время полета без затрат на электроэнергию. Пропадает необходимость в операторе, дополнительном оборудовании. Теперь беспилотник практически не зависит от окружающей среды. Сейчас мы оформляем заявку на патент, тестируем лабораторный образец, уточняем расчетные модели. Аналогов такого способа на момент проведения патентного поиска нет", - привели в пресс-службе слова руководителя проекта ГУАП Михаила Желавского.