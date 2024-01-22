Даванков предложил использовать кредиты для снижения платежей за услуги ЖКХ

Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" отметил, что проблема должна решаться за счет инфраструктурных кредитов с минимальной ставкой

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил использовать кредиты для снижения тарифов ЖКХ и решения проблемы переплаты за теплопотери зданий. Об этом он рассказал журналистам в ходе поездки в Ярославль.

"Мы проводили такой эксперимент с управляющей компанией, когда она из денег на капитальный ремонт получила кредит и сделала так, чтобы теплопотери были гораздо меньше. Люди получили свои квитанции - на 17% меньше оплата за тепло", - сказал Даванков.

Он отметил, что проблема должна решаться за счет инфраструктурных кредитов с минимальной ставкой. "Мы сейчас с Центральным банком обсуждаем, какая бы ставка могла быть, чтобы это было выгодно людям и чтобы банки могли обслуживать этот кредит", - подчеркнул парламентарий.

Он проверил теплоэффективность нескольких домов разных годов постройки в Кировском районе Ярославля. По словам Даванкова, такие замеры он проводит в разных регионах России и везде фиксирует значительные теплопотери.

Центризбирком РФ 5 января зарегистрировал Даванкова в качестве кандидата в президенты России. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.