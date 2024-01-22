В Петербурге увеличилось до 15 количество рейсов, ушедших на запасные аэродромы

В районе аэропорта зафиксировали сильный порывистый боковой ветер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Количество рейсов, которые вынужденно ушли из Пулково на запасные аэродромы из-за непогоды в Петербурге, выросло до 15. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" сообщили, что девять рейсов перенаправлены из Пулково на запасные аэродромы.

"В районе санкт-петербургского аэропорта Пулково сильный порывистый боковой ветер. <…> На 21:30 мск 15 самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, вынуждено ушли на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на взлетно-посадочной полосе низкий коэффициент сцепления. Аэродромные службы работают над его повышением до нормативного состояния.

Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что на территории города до 13:00 23 января продлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-18 м/с и гололедно-изморозевых отложений, местами ожидается налипание мокрого снега. Из-за непогоды отменили запланированную разводку мостов для прохода двух ледоколов в ночь с 22 на 23 января, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя - капитан Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей администрации "Волго-Балт" Даниил Гладков.