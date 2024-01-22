В Эфиопии открылась выставка лучших работ конкурса имени российского фотожурналиста

Посол России в стране Евгений Терехин выразил надежду, что в 2025 году увидят "эфиопских мастеров не только среди участников, но и среди лауреатов этого престижного конкурса"

ХАРАРЕ, 22 января. /ТАСС/. Выставка лучших работ участников международного конкурса имени российского фотожурналиста Андрея Стенина, трагически погибшего на Украине, открылась в столице Эфиопии. Об этом сообщила эфиопская радиостанция FBC.

"В память о российском журналисте Андрее Стенине мы открываем сегодня выставку лучших снимков, представленных на конкурс в Аддис-Абебе, - цитирует радиостанция выступление посла России в Эфиопии Евгения Терехина. - Я уверен, что посетители насладятся на выставке шедеврами современной фотографии. Надеемся, что в следующем году мы увидим эфиопских мастеров не только среди участников, но и среди лауреатов этого престижного конкурса".

В экспозиции, организованной Российским центром науки и культуры в Аддис-Абебе, представлены свыше 50 фотографий в жанрах репортажа, этнографических зарисовок, городского пейзажа и портрета, выполненных молодыми журналистами из Бангладеш, Бахрейна, Боснии и Герцеговины, Индии, Ирана, Испании, Китая, России, Франции и других стран.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина - ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин трагически погиб 6 августа 2014 года на Украине, освещая вооруженный конфликт на востоке страны. В 2023 году одним из лауреатов конкурса стал фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев.