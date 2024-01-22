На Кипре у посольства России состоялась акция поминовения жертв в Донецке

Один из организаторов акции Карлос Касапи отметил, что люди выступают против "нынешнего фашистского правления на Украине"

НИКОСИЯ, 22 января. /ТАСС/. Акция поминовения жертв в Донецке, погибших в результате удара вооруженных сил Украины, состоялась у посольства Российской Федерации на Кипре. Киприоты принесли к ограде дипмиссии белые цветы и мягкие игрушки. Были также зажжены 28 лампад по числу жертв теракта.

"Мы собрались здесь, чтобы почтить память погибших в Донецке, мы выступаем против нынешнего фашистского правления на Украине, посмотрите сколько людей, в том числе детей погибает, - сообщил корреспонденту ТАСС один из организаторов акции Карлос Касапи. - Хотим выразить свои соболезнования, Донецк - держись, мы с тобой!"

"Жители Кипра несут цветы и лампадки к посольству Российской Федерации в Никосии, это говорит о поддержке со стороны простых киприотов и наших соотечественников, ведь горе границ не имеет. Россия категорически осудила варварский удар по рынку Донецка, где погибли и были ранены десятки мирных людей", - заявил ТАСС посол России на Кипре Мурат Зязиков.