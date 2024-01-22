В Перми будут готовить аспирантов в области фотоники и оптики

Они займутся исследованием перспективных направлений биофотоники и квантовых сетей передачи данных

ПЕРМЬ, 22 января. /ТАСС/. Аспирантов в области фотоники и опто-электроники будут готовить в Пермском государственной национальном исследовательском университете (ПГНИУ) на базе физического факультета. Будущие аспиранты будут заниматься исследованием перспективных направлений биофотоники и квантовых сетей передачи данных, рассказали ТАСС в Центре компетенций НТИ "Фотоника" при ПГНИУ.

"Новая аспирантура, запущенная Центром компетенций НТИ "Фотоника", призвана дать будущим ученым наиболее фундаментальные знания в области сквозной технологии "фотоника". Также благодаря ей нам удалось создать на базе классического университета полный цикл подготовки кадров - от бакалавров до аспирантов", - пояснил эксперт Центра компетенций НТИ "Фотоника", доктор физико-математических наук Виктор Криштоп, добавив, что освоение программ аспирантуры рассчитано на четыре года в очной форме.

Как рассказали в вузе, в двух новых аспирантурах "Фотоника" и "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы" будут вестись исследования в области новых материалов, топологии оптических волноводов в кристаллах, специальных оптических волокон, волоконно-оптических датчиков и систем анализа их сигнала. "Крайне перспективным для исследования в аспирантуре выглядит направление биофотоники и квантовых сетей передачи данных", - отметили в университете.

"В отличие от бакалавриата и магистратуры, программа аспирантуры позволяет реализовать более сложные и длительные проекты, почти всегда включающие совместную работу с ведущими вузами и институтами в России и за рубежом. В фотонике подход к кандидатской диссертации предполагает освоение полного цикла проектирования фотонной системы - от идеи до всесторонних испытаний экспериментального образца, включая теоретический анализ, построение математической модели, исследование технологий производства и их ограничений", - сообщил доцент кафедры нанотехнологий и микросистемной техники, руководитель молодежной лаборатории интегральной фотоники ПГНИУ Роман Пономарев.

Центр компетенций НТИ "Фотоника" создан на базе ПГНИУ по результатам конкурсного отбора Российской венчурной компании на предоставление господдержки для центров Национальной технологической инициативы в 2020 году. Пермский центр компетенций "Фотоника" - единственный в стране с таким профилем инноваций.