Путин на ВДНХ даст старт Году семьи в России

Президент РФ также встретится с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где в рамках всероссийского семейного форума "Родные - любимые" состоится торжественная церемония открытия Года семьи.

Президент также проведет встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное".

Конкурс "Семья года" в 2023 году прошел в восьмой раз. Организаторами выступили Минтруд, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органы исполнительной власти субъектов РФ. Заявки на участие в конкурсе были поданы из 86 субъектов, включая Донецкую и Луганскую народные республики. С регионального этапа на федеральный вышло 384 семьи, из которых 85 стали победителями в пяти номинациях, в том числе 13 семей в номинации "Многодетная семья", 16 семей - "Молодая семья", 19 семей - "Сельская семья", 16 семей - "Золотая семья", 21 семья - "Семья - хранитель традиций".

Конкурс "Это у нас семейное" организуют Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи "Движение первых" при участии общества "Знание" и АНО "Больше, чем путешествие". Его участниками стали около 600 тыс. человек (более 100 тыс. семейных команд) из всех регионов России, а также их родственники, проживающие в 81 стране мира. До 31 января проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. Затем пройдут окружные полуфиналы и финал.

О Годе семьи

22 ноября 2023 года Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Президент неоднократно подчеркивал, что традиционные ценности, в частности, семья, - это нравственный фундамент российской государственности, а поддержка семьи, материнства и детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления - экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение.

Путин также обращал внимание на то, что традиция многодетности сегодня сохраняется у многих народов, проживающих на территории РФ, и ее нужно всячески поддерживать и популяризировать. Большая семья, по его словам, должна стать нормой и образом жизни для всего населения России, поскольку она является не только основой государства, но и духовным явлением, источником нравственности.

О форуме

Всероссийский семейный форум "Родные - любимые" открылся 19 января на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он стал первым официальным событием Года семьи в России. Участие в нем принимают около тысячи человек. Организаторами выступают "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи, министерство труда и социальной защиты, Общество "Знание" и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.