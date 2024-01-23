Всероссийский урок безопасного интернета пройдет 23 января

Главными темами урока станут мошенничество, вовлечение молодежи в диверсии и преступную активность в сети, а также травля в интернете и развитие технологий нейросетей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Единый урок безопасного интернета для учащихся 5-9-х классов пройдет в российских школах 23 января. О медиаграмотности школьникам расскажут эксперты, советами также поделятся певец Shaman, журналист и блогер Юрий Подоляка, пранкеры Вован и Лексус, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и другие.

"Ежедневно российские дети, подростки, проводят более восьми часов в сутки, используя гаджеты. Кроме образовательного, познавательного контента, в сети они также сталкиваются с опасным, деструктивным контентом, различными рисками и угрозами. Наша задача научить их тому, как обходить эти угрозы, дать полезные советы, которые могут пригодиться в повседневной жизни при использовании гаджетов", - сказала ТАСС Мизулина.

По ее словам, ежегодно к трансляции Всероссийского урока безопасного интернета подключается большое количество школ, также на постоянной основе очные уроки проходят в школах 46 регионов России. "Помимо экспертов из Министерства внутренних дел, психологов, в этом году к нашему уроку присоединились и известные люди, которые также дали полезные советы по использованию интернета и социальных сетей. Среди них Shaman, журналист и блогер Юрий Подоляка, пранкеры Вован и Лексус", - добавила она.

Главными темами урока в этом году станут мошенничество, вовлечение молодежи в диверсии и преступную активность в сети, а также травля в интернете и развитие технологий нейросетей.

Специалисты научат школьников распознавать интернет-угрозы, расскажут о действиях при столкновении с кибермошенниками, дадут практические советы, как распознать деструктивный контент, и поговорят о том, какие проблемы могут возникнуть из-за небрежной публикации контента в социальных сетях или на онлайн-платформах.

Организаторами ежегодной акции выступают Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Лигой безопасного Интернета, МВД России и МЧС России.