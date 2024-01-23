Аэропорт Пулково приостановил работу на отправку и прием рейсов из-за непогоды

На запасные аэродромы направили 18 самолетов, следующих в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил работу на отправку и прием авиарейсов в связи с непогодой. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

"Сегодня из-за погодных условий аэропорт Пулково приостановил работу на отправку и прием авиарейсов до улучшения ситуации. 18 самолетов, следующих в Санкт-Петербург, направлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из Пулково на вылет задержаны рейсы в Екатеринбург, Москву, Казань, Красноярск, Нижневартовск, Новосибирск, Пермь, Сургут, Уфу и Челябинск. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, обеспечение их напитками, питанием и размещение в гостинице.

Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что на территории города до 13:00 мск 23 января продлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-18 м/с и гололедно-изморозевых отложений, местами ожидается налипание мокрого снега. Из-за непогоды отменили запланированную разводку мостов для прохода двух ледоколов в ночь с 22 на 23 января, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя - капитан Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей администрации "Волго-Балт" Даниил Гладков.