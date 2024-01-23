В России за пять лет создали почти 789 тыс. новых мест в школах

Заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко добавил, что с 2021 года консолидированный детский бюджет в стране увеличился почти на 24%

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Почти 789 тыс. новых мест в школах введены в эксплуатацию в России за последние пять лет, число мест в дошкольных учреждениях увеличилось на 265,5 тыс. Эти данные привел в выступлении на 95-й сессии Комитета ООН по правам ребенка в Женеве руководитель российской делегации, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. Он представил российский доклад о ходе выполнения Конвенции о правах ребенка.

"За пять лет в эксплуатацию введены почти 789 тыс. новых мест в школах. Создано 265,5 тыс. дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях за счет строительства более полутора тысяч детских садов, а также ввода более 18,6 тыс. мест в негосударственных дошкольных учреждениях", - отметил Вовченко.

Коснувшись материального благосостояния семей с детьми, замминистра сказал, что "с 2021 года консолидированный детский бюджет увеличился почти на 24%, составив в 2022 году 7,8 трлн рублей". Планомерно снижается "число малообеспеченных домохозяйств с детьми в общей численности малобеспеченного населения (с 6,4 до 5,3 млн)". Число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снизилось с 3,9 млн в 2020 году до 3,6 млн в 2022 году. Вовченко обратил внимание также на тот факт, что за последние 10 лет "число детей-сирот, находящихся в организациях, сократилось на 66% - с 106 тыс. в 2013 году до 35 тыс. в 2023 году". Общая численность детей-сирот уменьшилась в стране на 24% - с 491,5 тыс. в 2013 году до 375,7 тыс. в 2023 году". Глава делегации подчеркнул, что Россия следует "существующим международным стандартам в области прав ребенка, которые не противоречат нормам Конституции".

Комитет ООН по правам ребенка состоит из 18 независимых экспертов. Он ведет мониторинг выполнения государствами Конвенции о правах ребенка и Факультативных протоколов к этой конвенции. Для участия в 95-й сессии комитета из России в Женеву прибыла делегация, в которой представлены в том числе министерства здравоохранения, просвещения, юстиции, внутренних дел, связи и массовых коммуникаций, МИД, а также Генеральная прокуратура, Следственный комитет и Федеральное агентство по делам национальностей. В МИД РФ ранее заявили, что Москва "рассчитывает на конструктивный и заинтересованный диалог с экспертами Комитета по правам ребенка по всему спектру вопросов, очерченных в конвенции".