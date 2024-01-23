В удаленных населенных пунктах Чукотки будут работать более 10 медбригад

В их состав войдут в том числе узкопрофильные специалисты

ТАСС, 23 января. Более 10 выездных медицинских бригад будет сформировано на Чукотке в 2024 году для осмотра пациентов в удаленных населенных пунктах. В состав медбригад войдут в том числе узкопрофильные специалисты, сообщила ТАСС руководитель окружного департамента здравоохранения Юлия Кобелева.

"В 2024 году медики поедут в села Краснено, Ваеги, Мейныпильгино, Канчалан, Хатырка, Усть-Белая, Снежное, Марково, Чуванское, Ламутское, поселок Беринговский, Алькатваам. В состав бригад войдут не только терапевты и педиатры, но и узкопрофильные специалисты, в том числе медицинский психолог", - сказала Кобелева.

Работа медбригад в удаленных селах округа уже началась. Специалисты Чукотской окружной больницы на выезде осмотрели около 300 человек, в том числе детей.