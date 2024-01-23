В 2023 году поисковики ДОСААФ обнаружили и перезахоронили останки 1187 красноармейцев

Председатель общества генерал-полковник Александр Колмаков также сообщил, что проект Минобороны и ДОСААФ по парашютной подготовке кадетов и суворовцев расширил географию до девяти военных образовательных учреждений

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Поисковики Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России во время экспедиций и полевых разведок в 2023 году обнаружили и перезахоронили останки 1 187 красноармейцев, установили 38 имен. Об этом сообщил ТАСС председатель ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков.

"В Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России вошли 1 082 клуба (в 2022 году - 1 020), с количеством членов юнармейского движения 32,5 тыс. чел. ДОСААФ России объединяет 141 отряд поисковиков. В ходе экспедиций и полевых разведок в 2023 году обнаружены и перезахоронены останки 1 187 красноармейцев РККА, установлено 38 имен", - сказал он.

Колмаков добавил, что проект Минобороны и ДОСААФ России по парашютной подготовке кадетов и суворовцев на аэродромах общества расширил географию до девяти военных образовательных учреждений. В 2023 году парашютные прыжки совершили кадеты Омского кадетского военного корпуса, суворовцы Тульского, Тверского и Ульяновского суворовского военного училища. Также ДОСААФ расширяет взаимодействие с сетью учебно-методических центров "Авангард".

"Идет активная проработка вопроса расширения географии эксперимента по созданию единых центров, на основе разработанных ДОСААФ России методических рекомендаций, в субъектах Российской Федерации (республиках Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Крым, Саха-Якутия, Северная Осетия - Алания, Брянской, Курской, Ленинградской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Рязанской областях), а также по развитию зональных центров в регионах", - отметил председатель ДОСААФ. Он также напомнил, что силами организации было проведено более 500 мероприятий по сдаче гражданами норм ГТО, в тестировании приняли участие более 26 тыс. человек.

По словам Колмакова, в 2023 году было подготовлено почти 24 тыс. специалистов для Вооруженных сил РФ по 11 военно-учетным специальностям. Кроме того, почти 4 тыс. специалистов беспилотных авиационных систем были подготовлены школами ДОСААФ в рамках подготовки граждан к специальной военной операции. Колмаков также отметил, что с начала проведения СВО в ДОСААФ была развернута работа по организации и подготовке мобилизованных граждан и по подготовке гражданского населения по некоторым вопросам военной подготовки. Всего в образовательных организациях ДОСААФ России подготовлено более 33 тыс. человек.