На юге Сахалина отменили занятия в школах из-за непогоды

Это касается учащихся Южно-Сахалинска, Корсаковского, Анивского и Невельского районов региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 января. /ТАСС/. Занятия для школьников южных районов Сахалина отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Уроки пройдут в дистанционном режиме. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.

"В связи с ухудшением погодных условий принято решение о переводе 23 января на дистанционное обучение учащихся Корсаковского и Анивского районов, а также города Южно-Сахалинска", - рассказали в ведомстве.

По информации министерства, детские сады работают в штатном режиме.

Позже в пресс-службе правительства Сахалинской области сообщили, что из-за ухудшения погоды в Невельском районе днем не пойдут на занятия в школы учащиеся второй смены. Уроки для них проведут в дистанционном режиме.

В настоящее время на Сахалине идет снег, местами метель. В Южно-Сахалинске температура воздуха составляет минус 9 градусов.