В аэропорту Южно-Сахалинска задержали более 20 рейсов из-за метели

Их перенесли на вечернее время или на 24 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 января. /ТАСС/. Более 20 рейсов на прилет и на вылет во вторник задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска в связи с прохождением циклона на юге Сахалина, сообщили ТАСС в авиаузле.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям. Аэропорт работает по фактической погоде", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта, с раннего утра из Южно-Сахалинска вылетел только один самолет в Хабаровск. Все остальные рейсы перенесены на вечернее время или на 24 января - 10 рейсов до Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Советской Гавани (Хабаровский край), Владивостока, Охи (север Сахалина) и Южно-Курильска (Курилы, Сахалинская область). То же касается и 11 обратных рейсов.

По информации аэропорта Южно-Сахалинска, в течение дня погода будет только ухудшаться. С каждой минутой количество задержанных из-за непогоды рейсов на табло увеличивается. Информация о количестве ожидающих пассажиров пока не уточняется.

Ранее спасатели объявили на 23 января экстренное предупреждение в восьми южных районах Сахалина. Синоптики прогнозировали приход на остров циклона, который принесет сильный снег, ветер, сильную метель. Из-за непогоды в Татарском проливе в понедельник закрылась до 26 января паромная переправа между Сахалином и материком. В трех южных районах острова школьники не пошли на занятия.

Администрация Южно-Сахалинска просит работодателей перевести сотрудников на удаленный режим работы в связи с ожидаемым усилением метели во второй половине дня вторника. "Общественный транспорт пока работает в штатном режиме. Но циклон будет усиливаться, поэтому настоятельно рекомендуем горожанам воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов <...>", - рассказали в мэрии.

О погодных условиях

По информации Минтранса региона, в настоящее время на территории взлетно-посадочной полосы идет сильный ливневый снег, дует ветер скоростью 12 м/с. Видимость составляет 300-900 м в зависимости от участка. "Ближайшие два часа не ждем изменений погодных условий. Во второй половине дня, по прогнозу синоптиков, снежный буран только усилится", - рассказали в Минтрансе области.