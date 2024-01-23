В Мариуполе к сентябрю планируют открыть филиал Нахимовского училища

Образовательное учреждение Минобороны России сможет принять 560 человек

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Филиал Нахимовского военно-морского училища планируют открыть в Мариуполе (Донецкая народная Республика) к сентябрю 2024 года.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Планируется, что новое довузовское образовательное учреждение Минобороны России на 560 мест будет сдано под ключ уже к началу учебного года", - говорится в сообщении.

Комплекс из пяти зданий будет включать учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, классы, лаборатории, аудитории для военно-морской подготовки. Воспитанникам также будут доступны шахматный клуб, теле- и фотостудии, робототехнические лаборатории, бассейн для испытания подводных роботов, территория для запуска беспилотных летательных аппаратов и хореографический класс.

В Минобороны добавили, что строители также возведут универсальный спорткомплекс с ледовым дворцом, который будет доступен всем желающим.