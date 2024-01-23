В Приморье отменили местные рейсы из-за снегопадов и ветра

Движение электричек и автобусов осуществляется по расписанию

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Местные авиарейсы в восемь населенных пунктов Приморья отменены из-за снегопадов и сильного ветра, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минтранса. При этом автобусы и электрички ходят по расписанию.

"Отменены рейсы в следующие населенные пункты: Терней, Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Агзу, Единка. Отмена произошла как по метеоусловиям маршрутов и по негодности посадочных площадок в связи с необходимостью их очистки от снега", - сообщили в министерстве.

Там уточнили, что электрички и автобусы ходят по расписанию.

В Приморском крае продолжаются снегопады. Накануне сильный ветер во Владивостоке, который достигал ураганных значений, срывал кровлю со зданий, обшивку с балконов, а также привел к падению двух вышек сотовой связи, одна из которых располагается на островной территории города - острове Попова.