ВТБ стал хранителем семейства дальневосточных леопардов

Банк подарил дирекции заповедников юга региона автопоезд

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Банк ВТБ подарил дирекции заповедников юга Приморья автопоезд и стал хранителем целой семьи редчайших крупных кошек планеты - дальневосточных леопардов. Как рассказал ТАСС директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк, в ближайшее время семейству пятнистых кошек будут выбраны имена.

"Тягач поступил в службу дирекции заповедников от банка ВТБ, который таким образом внес крайне значимый вклад в дело спасения дальневосточного леопарда, самой редкой в мире крупной кошки. Новый автомобиль позволит перебрасывать грузы по обширным территориям заповедников и нацпарка "Земля леопарда", перевозить технику для борьбы с браконьерами и тяжелые бульдозеры для создания минерализованных полос против лесных пожаров", - рассказал Бардюк.

Он добавил, что тягач также будет использоваться для перевозки кормов для диких копытных животных для подкормки в лесу во время сложных зим, что позволит поддерживать основу кормовой базы краснокнижных амурских тигров и леопардов. Теперь ВТБ официально присвоен титул хранителя леопарда - банк взял под символическую опеку дикого дальневосточного леопарда с котятами, которым в ближайшее время выберут имена.

"Хранители леопарда" - программа, реализуемая нацпарком "Земля леопарда" и АНО "Дальневосточные леопарды". Готовность помочь сохранить природу дает хранителю право выбрать имя для одного или нескольких леопардов. Отличить каждого из этих животных ученым позволяют индивидуальные, как отпечатки пальцев, узоры пятен на боках. В программе принимают участие такие люди, как спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Папа Римский Франциск, киноактер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, музыканты Илья Лагутенко и Дима Билан, актер Олег Верещагин.

Дирекция заповедников "Земля леопарда" управляет крупными особо охраняемыми природными территориями на юге Приморского края, недалеко от Владивостока: национальным парком "Земля леопарда", старейшим заповедником Дальнего Востока "Кедровая падь", Уссурийским и Дальневосточным морским заповедниками. На суше эти территории сохраняют единственную в мире дикую популяцию дальневосточного леопарда, одного из самых редких в мире животных. Еще в начале века их оставалось всего 35, сегодня популяция насчитывает 125 взрослых особей.