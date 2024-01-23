В трех районах Приморья за сутки выпала месячная норма осадков

Речь идет об Ольгинском, Кавалеровском и Дальнегорском районах

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Месячная норма осадков выпала в трех муниципальных округах Приморского края за прошедшие сутки, сообщила ТАСС специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе.

"За сутки в крае выпало от 4 до 24 мм осадков, что составляет 1-3,5 декадной нормы. На востоке прошел сильный снег. В Ольгинском, Кавалеровском и Дальнегорском районах выпала месячная норма осадков", - сообщила Коридзе.

Снегопады в Приморье продолжаются. По метеоусловиям были отменены местные авиарейсы в восемь населенных пунктов. Автобусы и электрички ходят по расписанию. По данным краевого предприятия "Примавтодор", 231 единица техники очищает дороги края.

Накануне сильный ветер во Владивостоке, который достигал ураганных значений, срывал кровлю со зданий, обшивку с балконов, а также привел к падению двух вышек сотовой связи, одна из которых располагается на островной территории города - острове Попова.