В Туве в 2024 году намерены открыть международную академию шаманизма

Кроме обучения, в учебном заведении планируют проводить мастер-классы для туристов

ТАСС, 23 января. Международная академия шаманизма откроется в Туве в этом году, в учебном заведении планируют обучать теории и практике шаманских знаний, а также проводить мастер-классы для туристов. Об этом ТАСС сообщила представитель управления Верховного шамана России Саяна Пухальская.

"Принято решение об открытии академии шаманизма в Туве, где люди смогут освоить теорию и ряд практических шаманских знаний. Это учебное заведение будет международным. Есть интерес к изучению шаманских практик не только со стороны жителей [России], но и тех, кто живет в других странах", - сообщила Пухальская.

По словам Пухальской, открыть набор первых обучающихся в академию планируют летом 2024 года. "Мы планируем набрать 10 человек", - пояснила она.

В академии также организуют мастер-классы для туристов. "Мы расскажем историю шаманизма, покажем обряды, гадания. Все это будет доступным языком, чтобы заинтересовать аудиторию", - отметила представитель управления Верховного шамана России.

Шаманизм - одно из древних верований. В Туве зарегистрировано больше 10 шаманских организаций. В республике насчитается около 200 шаманов. Верховный шаман России и верховный шаман Тувы - Кара-оол Допчун-оол.