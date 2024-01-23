В Хабаровском крае за 2023 год ликвидировали около 70 нелегальных свалок

В Комсомольске-на-Амуре в 2024 году работу по ликвидации свалок организуют на 20 территориях

ХАБАРОВСК, 23 января. /ТАСС/. Региональные операторы по обращению с отходами в Хабаровском крае ликвидировали почти 70 несанкционированных свалок. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела благоустройства и обращения с твердыми коммунальными отходами регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Дарья Касьянова.

"[Компания] "Хабавтотранс ДВ" в 2023 году ликвидировала 11 свалок своими силами и 42 свалки силами собственника земельного участка. Региональным оператором "Зенит - Дальний Восток" ликвидировано 13 объектов", - сказала Касьянова. Еще две выявленных в прошлом году свалки уберут, когда позволят погодные условия.

Свалки обнаруживали недалеко от поселений Хабаровского района, района имени Лазо и у Хабаровска. Эти территории входят в зону ответственности регоператоров. До начала работы компаний недобросовестные перевозчики часто не доезжали до официальных полигонов и сваливали мусор в ближайший овраг или в лес. Теперь же операторы вывозят мусор с контейнерных площадок, организуют транспортировку отходов согласно утвержденной территориальной схеме.

Касьянова уточнила, что в 2022 году было убрано 27 выявленных оператором "Хабавтотранс ДВ" свалок.

В Комсомольске-на-Амуре в прошлом году убрали 23 нелегальные свалки. Как сообщили ТАСС в администрации города, в этом году работа по ликвидации свалок будет организована на 20 территориях.