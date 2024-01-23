В Якутии в центре внедрят специализированные технологии по уходу за пожилыми

Социально-геронтологический центр специализируется на услугах в виде социальной реабилитации для увеличения активной продолжительности жизни

ЯКУТСК, 23 января. /ТАСС/. Власти Якутии внедрят стационарзамещающие технологии в новом социально-геронтологическом центре, открывшемся в Намском районе региона. Учреждение будет принимать пациентов со всей республики, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

"Новое стационарное здание уже переименовано в государственное бюджетное учреждение - Намский социально-геронтологический центр - распоряжением правительства республики. На сегодня в центре планируется внедрение стационарзамещающих технологий", - рассказали в министерстве.

Социально-геронтологический центр специализируется на оказании соцуслуг и помощи престарелым людям и людям с инвалидностью в виде социальной реабилитации для увеличения активной продолжительности жизни. Центр предлагает индивидуальные комнаты со всеми необходимыми удобствами. Пациенты могут оставаться независимыми, продолжая заботиться о себе, но при этом получая необходимую поддержку и помощь от персонала учреждения.

"Услуги Намского социально-геронтологического центра не ограничиваются территорией Намского района, любой желающий в соответствии с законами может получить социальное обслуживание как стационарной форме, так и полустационарной форме", - отметили в пресс-службе.

В декабре прошлого года глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в открывшемся в селе Намцы современном доме-интернате заработает социально-геронтологический центр, где обеспечат новые формы поддержки активного долголетия для жителей республики. Здание открылось в ноябре 2023 года.