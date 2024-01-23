На Камчатке создадут сайт о поддержке участников СВО

На портале в том числе расскажут о людях, оказывающих помощь военным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 января. /ТАСС/. Сайт "Камчатка - фронту" создадут в регионе, он будет содержать информацию об организациях, оказывающих помощь бойцам специальной военной операции (СВО), и возможных вариантах поддержки военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.

"Принято решение о создании сайта "Камчатка - фронту", который будет рассказывать о людях, которые в тылу приближают нашу победу. Уже сегодня в регионе работает множество некоммерческих организаций, регулярно оказывающих помощь и поддержку нашим бойцам. Считаем важным осветить эту работу", - рассказали в правительстве края.

В регионе 16 января открыли штаб поддержки общественных инициатив. В день открытия в штабе работали три площадки, на которых представители молодежных и волонтерских организаций и объединений провели мастер-классы по изготовлению окопных свечей и вязанию теплых вещей, а также организовали встречу с участниками СВО. Подобная площадка на Камчатке открыта впервые.