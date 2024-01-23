На Сахалине из-за циклона частично нарушилось пассажирское сообщение

Прекращено движение автобусов по 10 межмуниципальным маршрутам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 января. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта по 10 маршрутам, соединяющим Южно-Сахалинск и населенные пункты семи городских округов Сахалина, во вторник ограничили из-за метели. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса региона.

"Движение автобусов по 10 межмуниципальным маршрутам прекращено из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости на участке трассы Южно-Сахалинск - Оха (главная автомагистраль Сахалина, соединяющая северную и южная части острова - прим. ТАСС)", - рассказали в ведомстве.

По информации министерства, из-за погоды нарушено пассажирское сообщение между Южно-Сахалинском и Долинском, Быковым, Красногорском, Углегорском, Шахтерском, Макаровым, Смирных, Вахрушевым, Поронайском и Александровском-Сахалинским. Помимо этого, с 12:10 (04:10 мск) ограничено движение для всех видов транспорта по автодороге Троицкое - Новотроицкое на юге Сахалина. Из-за метели на этом участке трассы отсутствует видимость.

В пресс-службе администрации Анивского района, на территории которого проходит заблокированная трасса Троицкое - Новотроицкое, журналистам сообщили, что в местном Доме культуры в селе Троицкое организован пункт временного размещения для автомобилистов, застрявших в метель в дороге. Туда уже доставили питание, раскладушки и спальники. В администрации Южно-Сахалинска сообщили, что дорожные службы города организовали 22 перехватывающие парковки, на которых можно оставить свой транспорт на время прохождения циклона.

Ранее спасатели объявили на 23 января экстренное предупреждение в восьми южных районах Сахалина. На остров пришел циклон, который принес сильный снег, ветер, сильную метель. Из-за непогоды в Татарском проливе в понедельник закрылась до 26 января паромная переправа между Сахалином и материком. В трех южных районах острова школьники не пошли на занятия. Все авиаузлы Сахалинской области работают по фактической погоде - в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны все рейсы.