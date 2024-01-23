На севере Камчатки во второй декаде января выпало осадков в семь раз больше нормы

В середине января во всех районах края температура воздуха опускалась до минус 40 градусов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 января. /ТАСС/. Количество выпавших осадков на севере Камчатки во второй декабре января в семь раз превысило климатическую норму. При том на юге края, наоборот, было малоснежно, сообщили ТАСС в Камчатгидромете.

"Во второй декаде января на Камчатке осадки распределялись неравномерно: на юге местами их выпало почти в два раза больше обычного, а местами не достигло и половины декадной нормы. В северных районах края количество выпавших осадков превысило многолетние значения в 1,2-7 раз", - сообщили в учреждении.

При этом в середине января во всех районах Камчатки было холоднее, чем обычно, температура воздуха опускалась до минус 40 градусов. Тихоокеанский циклон, подошедший к берегам полуострова, принес потепление.