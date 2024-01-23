В Москве ожидаются снег, местами метель и до минус 3 градусов

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, местами метель, гололедица ожидаются в Москве во вторник, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 1 до минус 3 градусов. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов, ожидаются снег, местами метель и гололедица.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 1 до минус 6 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 21:00 вторника из-за гололедицы.