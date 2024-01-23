В Хабаровском крае в 2024 году четыре ООПТ получат дополнительную защиту

В границах охранных зон будет запрещено проводить строительные работы и осуществлять другую деятельность, которая может привести к загрязнению и замусориванию земель

ХАБАРОВСК, 23 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае установят дополнительную защиту для четырех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

"Мы создаем зоны для защиты особых охраняемых территорий региона. На 2024 год планируется создать четыре таких зоны", - сказал Леонтьев.

В границах охранных зон не разрешается проводить строительные работы и другую деятельность, которая может привести к загрязнению и замусориванию земель. Запрещено разведение костров, хранение химикатов, запрещаются работы, которые способствуют возникновению эрозии или оползней, изменению гидрогеологического режима.

В прошлом году, напомнил министр, появились охранные зоны вокруг памятника природы краевого значения - скальных обнажений "Шаман", известных больше как Амурские столбы, и пещеры Кокдзяму. Ледяная карстовая пещера с окружающими ее известняковыми скалами находится в верховьях реки Гур. Амурские столбы - гранитные образования высотой от 12 до 70 м - расположены в верховьях рек Дурал и Малые Ады. Оба места являются популярными среди туристов.

Леонтьев сообщил, что уже более 11% территории Хабаровского края находится в статусе охранных зон. Общая площадь природно-заповедного фонда превышает 8,9 млн га. Для защиты редких растений и животных, уникальных мест созданы заповедники, национальные парки, заказники, экологические коридоры, природные парки, угодья и другие.