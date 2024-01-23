В Москве завершили капремонт дома работников фабрики "Большевик"

Специалисты привели в порядок фасад, заменили внутренние инженерные системы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Восстановление дома № 13, стр. 1А на Ленинградском проспекте провели в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда. Это здание возведено в 1949 году в стиле советского неоклассицизма, специалисты привели в порядок фасад и заменили внутренние инженерные системы, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда капремонта (ФКР) столицы.

"Жителям столицы этот дом известен благодаря кондитерской фабрике "Большевик", так как здесь проживало много работников этого предприятия. Восстановление его яркого и запоминающегося портрета стало важной задачей для ФКР Москвы. Для того, чтобы сохранить все уникальные детали исторического фасада разработали индивидуальный проект проведения работ и подобрали максимально подходящие материалы и технологии", - значится в сообщении.

Работы по обновлению дома начались с расчистки наружных стен от накопившихся загрязнений и отбивки отслаивающихся частей штукатурного слоя. Далее специалисты обработали места намокания антигрибковым составом, отремонтировали гладкий и рустованный штукатурный слой стен. Также восстановили архитектурные элементы и лепной декор, после чего на фасадные плоскости нанесли свежее окрасочное покрытие.

"Одновременно с основным комплексом мероприятий мастера были заняты ремонтом входных групп и откосов. Затем привели в порядок балконы, оштукатурили цоколь и навесили новые водосточные трубы. Кроме того, в рамках капитального ремонта в доме выполнили работы по замене стояков центрального отопления и холодного водоснабжения", - добавили в фонде.

Отмечается, что семиэтажный жилой дом был возведен в 1949 году по индивидуальному проекту. Фасады нижних двух этажей выделены рустованными пилястрами, пространство между окнами первого и второго этажа украшено гирляндами, окна третьего и четвертого этажа обрамлены наличниками, а оконные проемы пятого этажа увенчаны прямыми сандриками с консолями. Парадный фасад украшают балконы с балюстрадами.

"Изначально жилой дом возводился для сотрудников "Мосфильма". Однако к окончанию строительства квартиры распределили между работниками фабрики "Большевик", которая находилась по соседству", - заключили в пресс-службе.

Московская программа капремонта включает более 29 тыс. домов общей площадью более 290 млн. кв. м, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 115 тыс. лифтов.