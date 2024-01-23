В Приамурье в 2024 году планируют открыть более 40 "Точек роста"

Ожидается, что такие центры начнут функционировать в 20 муниципалитетах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 января. /ТАСС/. Свыше 40 "Точек роста" по разным направлениям планируют открыть в Амурской области в этом году по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Благодаря национальному проекту "Образование", инициированному президентом Владимиром Путиным, в амурских школах в 2024 году продолжат оборудовать центры естественнонаучной и технологической направленностей. В этом году планируют открыть еще 44 центра", - говорится в сообщении.

Новые "Точки роста" откроются в 20 муниципалитетах. В Зейском округе кабинеты оборудуют в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах - в Огоронской, Горненской, Снежногорской и Тунгалинской школах.

В рамках проекта в образовательных учреждениях появляется современное оборудование: компьютеры, 3D-принтеры, различные многофункциональные инструменты, тренажеры-манекены, лаборатории и другое. Такое оснащение и образовательная программа проекта позволяют детям проводить исследования, создавать технические модели, писать научные работы и участвовать в конкурсах федерального уровня, а также определить свои личные профессиональные перспективы.

Проект "Точка роста" - это федеральная сеть образовательных центров. Их открывают на базе школ в селах и малых городах с населением до 60 тыс. человек. Главная цель такого проекта - обеспечить равные возможности для получения качественного и конкурентоспособного образования для всех школьников, включая сельских. В Амурской области с 2018 года создано 156 "Точек роста" различной направленности. В прошлом году открылось 30 таких центров.