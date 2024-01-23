На Камчатку в 2023 году для трудоустройства переехали более 70 специалистов

Работодатели, участвующие в федеральной программе мобильности трудовых ресурсов нацпроекта "Демография", могут привлечь работников из других регионов и получить финансовую поддержку на каждого из них в размере до 1 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 января. /ТАСС/. Свыше 70 узкопрофильных специалистов по актуальным для рынка труда региона специальностям переехали на Камчатку в 2023 году в рамках федеральной программы мобильности трудовых ресурсов нацпроекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"На полуостров для дальнейшей работы прибыли пилоты и бортовые механики воздушных судов Як-40 и Ми-8, авиационный техник по планеру и двигателям, главный геолог, геодезист, ведущий инженер по горно-геологическим информационным системам, ведущий инженер в сфере горнорудной промышленности, заместитель главного инженера и другие. В прошлом году в рамках данной программы 15 камчатских работодателей, прошедших отбор на участие, привлекли 74 квалифицированных специалистов", - говорится в сообщении.

В Минтруда края ТАСС уточнили, что в 2023 году в рамках этой программы на полуостров приехали на девять человек больше, чем в 2022-м. Участвуя в этой программе, работодатели в случае отсутствия возможности удовлетворения потребности в кадрах из числа граждан, проживающих в крае, могут привлечь работников из других регионов и получить финансовую поддержку на каждого привлеченного работника в размере до 1 млн рублей из средств федерального бюджета.