В Омске заявили, что автопарк мэрии обеспечен техникой для уборки улиц только на 50%

В пресс-службе управления отметили, что также есть машины, возраст которых превышает 40 лет

ОМСК, 23 января. /ТАСС/. Автопарк управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) Омска, мэр которого получил представление от прокуратуры за некачественную уборку улиц, насчитывает 384 единиц техники для зимнего содержания дорог. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления, это 50% от необходимого количества машин.

"На данный момент в распоряжении УДХБ имеется 384 единиц техники, которую можно задействовать в зимнем содержании дорог. Это составляет примерно 50% от необходимого количества", - сказали в управлении.

При этом в автопарке есть машины, возраст которых превышает 40 лет. "Мы стараемся поддерживать ее в работоспособном состоянии, она выполняет поставленные задачи, но в большинстве случаев они уже не такие серьезные", - отметили в пресс-службе.

В Омске до сих пор не ликвидированы последствия сильных снегопадов. Прокуратура ранее выявила на улицах города уплотненный снег, снежные накаты и валы, сужающие проезжую часть. На отдельных участках дорог есть колейность, не очищается прибордюрная часть дорожного покрытия. Ситуацию взял на контроль губернатор Виталий Хоценко, который распорядился привлечь к уборке улиц дополнительную технику и открыть горячую линию, куда жители могут пожаловаться на заснеженные дороги.

За последние два года для управления были закуплены 151 единица навесного оборудования и 65 единиц новой техники, включая универсальные коммунальные, комбинированные дорожные и подметально-уборочные машины, тракторы, экскаваторы-погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом. "Зима показала, что для содержания города необходимы более мощные грейдеры. Сейчас рассматривается вопрос о приобретении семи таких грейдеров, а также трех погрузчиков и другой специализированной техники", - подытожили в управлении.