В Нижневартовске эвакуировали несколько школ из-за сообщений с угрозами

Силовики проверяют учреждения на наличие опасных предметов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 января. /ТАСС/. Массовая эвакуация учеников и персонала школ идет в Нижневартовске, втором по численности населения городе Ханты-Мансийского автономного округа, из-за сообщений с угрозами. Об этом сообщили в местной администрации.

"Сегодня поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в зданиях школ. Учащиеся и педагоги своевременно эвакуированы. После проведения необходимых мероприятий занятия второй смены будут возобновлены", - сказано в сообщении.

В настоящее время силовики проводят обследования зданий учреждений на наличие опасных предметов. По предварительной информации, эвакуированы, в частности, школы №7, 31, гимназия №1 и другие.