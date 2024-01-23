Собянин анонсировал открытие 30 выставок в музее-заповеднике "Коломенское - Измайлово"

Мэр также рассказал и о выставках, запланированных на других площадках

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московский государственный объединенный музей заповедник "Коломенское - Измайлово" планирует представить 30 выставочных проектов в 2024 году. Об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

С 29 февраля в Коломенском стартует выставка "Кижи. Небесное послание", для которой из музея-заповедника "Кижи " в Карелии специально привезут подлинные иконы северных часовен. С 25 апреля по 18 августа там же запланирована выставка "Райский сад земной и небесный", где будут представлены произведения религиозного искусства, а также работы художников XIX-ХХ веков, которые обращались к теме садов. На выставке "Часовая кладовая", которая пройдет с 4 июля по 29 сентября, посетители музея-заповедника смогут познакомиться с работами талантливых русских часовщиков, в том числе Ивана Кулибина.

В усадьбе Измайлово 28 марта откроется экспозиция "Изучать. Творить. Создавать. Строгановская школа керамики ХХ-XXI", где можно будет увидеть разнообразные формы керамики и произведения преподавателей и выпускников Строгановки разных поколений - с начала XX века до наших дней.

Мэр также рассказал и о выставках, запланированных на других площадках. Так, например, музей-заповедник "Царицыно" в этом году планирует провести реэкспозицию в честь 295-летия со дня рождения Екатерины II. Помимо нее в "Царицыно" пройдут выставки "Люди и фонды", посвященная 40-летию со дня основания этого музея-заповедника, и "Зеленые дворцы", которая по-новому раскроет пространство музея-заповедника.

В 2024 году Московский музей современного искусства (ММОМА) отмечает 25-летний юбилей и по этому случаю подготовит выставочный проект "ММОМА - 25!", где посетители узнают историю создания музея. На выставке также будут собраны уникальные работы зарубежного и отечественного искусства XX-XXI веков из коллекции музея, а также новые поступления в коллекцию ММОМА.

В разных локациях парка "Зарядье" в этом году организуют порядка 15 выставочных проектов, среди которых выставки в Старом Английском дворе, приуроченные к юбилеям Дмитрия Менделеева, Николая Гоголя и Александра Дейнеки. Кроме того, ко Дню города Москвы жителей и гостей столицы ждет уже традиционная выставка "Выпуск'24" - один из флагманских проектов парка "Зарядье", который ежегодно собирает на одной площадке молодых художников. Новые экспозиции представит и Музейный город ВДНХ. Так, в августе в павильоне "Рабочий и колхозница" откроется выставка "Через миры и века", посвященная 85-летию ВДНХ.