При реконструкции Голутвинского подводного газопровода в Москве проложили тоннель

Дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили работы по прокладке тоннеля в рамках реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Комплексную реконструкцию Голутвинского газопровода, построенного в 1956 году, начали в феврале прошлого года. Он обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы, старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1. В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет монтаж стального футляра и самого газопровода", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными.

"В защитный футляр протянем стальную трубу газопровода высокого давления отечественного производства, отвечающего современным требованиям безопасности. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода - более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - добавил заммэра.

Глава КГХ заверил, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры столичной газовой службы, при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно в течение двух минут. Завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине этого года.

В Москве с 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже выполнены.