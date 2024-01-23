Кабмин утвердил порядок покрытия расходов больниц Донбасса и Новороссии на медпомощь

Как отметили в правительстве, речь идет об оказании бесплатной медпомощи российским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим в других регионах и застрахованным по ОМС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российское правительство утвердило порядок финансирования расходов медучреждений Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на 2024 год на оказание бесплатной медицинской помощи людям из других регионов в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, речь идет об оказании бесплатной медпомощи на территории Донбасса и Новороссии российским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим в других регионах России и застрахованным по ОМС.

Расходы больниц и поликлиник на оказание указанных медицинских услуг будут финансироваться за счет средств нормированного страхового запаса, сформированного в бюджетах территориальных фондов ОМС Донбасса и Новороссии, с последующим восстановлением из бюджетов территориальных фондов ОМС регионов, в которых застрахован пациент. "Такой порядок позволит сохранить устойчивость региональных систем здравоохранения при решении внеплановых задач и увеличенной нагрузке", - отметили в кабмине.