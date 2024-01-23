Путин подписал указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи

Документ также определяет меры поддержки для таких семей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в России не было единого подхода к определению такого статуса, он не закреплялся законодательно. Регионы были вправе самостоятельно определять критерии многодетности. В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею установить единое определение многодетной семьи в России. Минтруд РФ, в свою очередь, предложил считать семью многодетной, если в ней воспитывается трое и более несовершеннолетних детей, включая находящихся под опекой.