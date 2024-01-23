В Новосибирской области за год снизилось количество термоточек на 30%

Этого удалось достичь благодаря улучшению материально-технической базы противопожарных служб

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Количество активных термических точек в Новосибирской области за 2023 год снизилось на 30% - до 8,5 тыс. Этого удалось достичь благодаря улучшению материально-технической базы противопожарных служб, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2023 году системами космомониторинга на территории региона было зафиксировано 8 526 термически активных точек, из них в 5 км от населенных пунктов зоне - 5 357. И тот, и другой показатель на 30% ниже, чем в 2022 году. Этот результат достигнут, в том числе, благодаря лучшей материально-технической обеспеченности всех противопожарных и профилактических служб", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, в 2023 году в регионе оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров в первые сутки выросла до 99%. Этого удалось достичь за счет привлечения необходимого количества сил в рамках межрайонного маневрирования; уменьшения времени реагирования за счет поступления новой лесопожарной техники в отдаленные районы; в результате слаженности действий лесопожарных формирований и совместной работы с муниципалитетами. "Планируется закупка лесопожарной техники и оборудования на 56 млн рублей в рамках федерального проекта "Сохранение лесов". В планах министерства - приобретение 10 БПЛА для дополнительного мониторинга и более оперативного обнаружения лесных пожаров", - добавили в пресс-службе.

В регионах Сибири в 2023 году весна началась раньше среднемноголетних значений, с мая установилась жаркая засушливая погода, что привело к сокращению уровня воды в реках, а также к росту числа лесных пожаров. Как отмечал заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев, почти половина населенных пунктов Сибири подвержена угрозе природных пожаров - это около 5 тыс. населенных пунктов.