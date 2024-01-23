В России появится банк данных о многодетных семьях

Его ведением будет заниматься правительство

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий, в частности, создание в стране банка данных о многодетных семьях, ведением которого будет заниматься правительство.

"Правительству РФ <…> обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях в целях учета сведений о таких семьях, в том числе о предоставляемых им мерах социальной поддержки", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, кабинету министров поручено вести мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и оказания им субъектами РФ социальной поддержки.