Глава ОВЦС: интерес к православию в русскоязычной диаспоре переживает возрождение

Митрополит Волоколамский Антоний отметил, что на фоне возросших противоречий и конфликтов в мире развитие международного гуманитарного сотрудничества становится как никогда актуальным

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Интерес к православию и православной культуре в русскоязычной диаспоре за рубежом за последние годы вырос, а межрелигиозное и межкультурное взаимодействие остается одним из немногих каналов поддержания связей РФ со странами Запада. Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"Хотел бы отметить, что в последние десятилетия интерес к православию и к православной культуре в русскоязычной диаспоре переживает свое возрождение, о чем свидетельствует постоянное увеличение количества зарубежных учреждений Московского патриархата и рост их роли и значения в жизни наших соотечественников", - сказал митрополит.

По его словам, храмы Русской православной церкви за рубежом являются не только и не столько местом молитвы, но и во многом местом встреч и общения соотечественников на самые разные темы, их взаимодействия по разным вопросам.

Глава ОВЦС также отметил, что на фоне возросших противоречий и конфликтов в мире развитие международного гуманитарного сотрудничества становится как никогда актуальным.

"Несмотря на то, что контакты со многими западными государствами на официальном уровне сегодня, к сожалению, достигли своего минимума, взаимодействие на уровне представителей религий, культурной и научной общественности остается одним из немногих важных каналов поддержания коммуникации", - добавил представитель РПЦ.

XII Парламентские встречи проходят 23 января в рамках XXXII Международных Рождественских образовательных чтений "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего".