В Москве компания разработала концепт мобильной станции для зарядки электромобилей

По оценке разработчиков, станция будет востребована как владельцами частного электротранспорта, так и сервисами каршеринга, такси или коммунальными службами

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московская компания, создавшая первый российский электротрактор, разработала концепт мобильной электрической станции (МЭлС). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Там отметили, что становление электротранспорта активно набирает обороты, растет потребность в комплектующих и продукции для его обслуживания. Для развития этой отрасли в столице был создан межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет уже около 60 ведущих предприятий. Широкий спектр решений предлагают и другие московские промышленники.

"Например, инжиниринговая компания "Априорные решения машин" разработала концепт мобильной электрической станции мощностью до 125 киловатт-час и временем автономной работы до восьми часов, которая позволит заряжать аккумуляторы электромобилей в любом месте. По оценке разработчиков, станция будет востребована как владельцами частного электротранспорта, так и в B2B-сегменте - сервисами каршеринга, такси или коммунальными службами. Первый опытный образец компания планирует создать в этом году", - сказал глава департамента Владислав Овчинский.

Уточняется, что новинка реализует принцип газовой микрогенерации на мобильной платформе, где установят газобаллонное оборудование и газовый двигатель внутреннего сгорания, генератор постоянного тока для обеспечения быстрой зарядки аккумуляторов, системы охлаждения и вентиляции, а также интерфейсы зарядного модуля. Такой комплекс можно будет установить на малотоннажном грузовом автомобиле весом до 3,5 тонны, способном свободно передвигаться в городской среде.

В качестве основного топлива будут использовать сжатый природный газ, который является наиболее доступным и экономически оправданным видом топлива. Он минимизирует отрицательное влияние вредных выбросов в окружающую среду и соответствует уровню экологичности ЕВРО-5, который регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, пояснили в пресс-службе.

"Мобильная станция сможет выдвигаться в удаленные районы, что, например, значительно расширит зоны обслуживания каршеринга. Она также может передвигаться в нужные локации согласно плану работы таксопарков и служб ЖКХ. Данное решение обеспечит бесперебойную работу организаций, использующих электромобили и прочую электрическую технику", - добавили в пресс-службе.