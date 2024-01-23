В Пулково сообщили о возможном изменении расписания из-за штормового ветра

На запасной аэродром ранее ушли 22 рейса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Штормовой ветер, начавшийся в Петербурге 22 января, продлится примерно до 13:00 23 января. Из-за сильных боковых порывов воздуха расписание рейсов Пулково может измениться, сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"В Санкт-Петербурге до 13:00 (мск) продолжается штормовой ветер. Из-за сильных боковых порывов прибытие и вылет части рейсов могут быть изменены", - рассказали в пресс-службе.

Всего ночью на запасной аэродром ушли 22 рейса, в настоящее время все они вернулись в аэропорт Пулково. Решения о вылете и посадке рейсов принимали экипажи по фактическим метеоусловиям и техническим характеристикам самолетов.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что из Пулково на вылет задержаны рейсы в Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москву, Нижневартовск, Новосибирск, Пермь, Сургут, Уфу и Челябинск. Прокуратура брала на контроль соблюдение прав пассажиров, обеспечение их напитками, питанием и размещение в гостинице.

Из-за непогоды в Петербурге также отменили запланированную разводку мостов для прохода двух ледоколов в ночь с 22 на 23 января, сообщал ТАСС первый заместитель руководителя - капитан Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей администрации "Волго-Балт" Даниил Гладков.