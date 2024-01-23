Две работающие в Москве гражданки Великобритании получили временное убежище в России

Женщины не связывают своего будущего с жизнью в Великобритании и планируют урегулировать свое правовое положение в России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД в торжественной обстановке выдали свидетельства о предоставлении временного убежища гражданкам Великобритании Кристин Анне Камерон Давыдовой и ее матери Эйлин Мораг Пидуэлл. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В торжественной обстановке начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по городу Москве майор полиции Алексей Журин вручил женщинам свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ, пожелав успехов и объяснив, что этот документ дает право гражданину на медицинское обслуживание, а также осуществление трудовой деятельности без оформления патента и разрешения на работу", - написала она в Telegram-канале.

Волк рассказала, что две гражданки Великобритании обратились в столичное подразделение по вопросам миграции с заявлениями о предоставлении им временного убежища в России. "Кристина Анна Камерон Давыдова на протяжении 30 лет находится и работает в сфере балетного искусства в РФ, руководит балетным театром, внося свой вклад в развитие культуры и искусства, в дело воспитания молодого поколения. Ее мать - Эйлин Мораг Пидуэлл помогает дочери в театре, оформляет декорации, шьет костюмы к спектаклям", - пояснила представитель ведомства.

Женщины не связывают своего будущего с жизнью в Великобритании и планируют урегулировать свое правовое положение в России. Обладателям свидетельств разъяснили дальнейший порядок обращения в подразделение по вопросам миграции для подачи заявления на прием в российское гражданство.