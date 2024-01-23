23 января, 07:34,
обновлено 23 января, 08:04

Выбросившую кота Твикса проводницу временно отстранили от работы

В настоящее время деятельность РЖД акцентирована на корректировке регламентов, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем, отметил замглавы компании Иван Колесников

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. РЖД временно отстранили от работы с пассажирскими поездами проводницу, выбросившую кота Твикса. Об этом сообщил замглавы компании Иван Колесников на круглом столе "Правила перевозки домашних животных общественным транспортом" в Госдуме.

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"В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами. <...> Она сейчас не работает с пассажирскими поездами - временно, на период проведения рассмотрения", - рассказал он.

По словам Колесникова, в настоящее время работа акцентирована на корректировке регламентов, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем. 

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