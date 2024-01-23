Данные о перевозимом животном будут отображаться в мобильном устройстве проводника

"Федеральная пассажирская компания" занимается доработкой информационных систем

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Информация о перевозимом в поезде животном будет отображаться в мобильном устройстве проводника, "Федеральная пассажирская компания" (дочерняя структура РЖД) занимается доработкой информационных систем. Об этом сообщил гендиректор ФПК Владимир Пястолов в ходе круглого стола в Государственной думе на тему "Правила перевозки домашних животных общественным транспортом".

"Мы сейчас занимаемся доработкой информационных систем, они немножко потребует времени. Но мы уже видим, что необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника, это тоже технически возможно. И проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне. В настоящее время пока этого нет", - сказал он.

С аналогичной инициативой выступил замгендиректора РЖД Иван Колесников. Он рассказал, что компания планирует "персонифицировать" перевозку животных. По его словам, это необходимо для того, чтобы "была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим в настоящий момент".

Пястолов добавил, что благодаря этому можно будет заранее, при покупке билетов, оповещать пассажиров о том, с каким животным едут соседи. "Есть аллергики, разные ситуации. И мы тоже, исходя из приоритетов, стараемся сейчас выстроить эту технологическую цепочку", - отметил он.

Ранее в РЖД сообщали о планах внести изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования ФПК. В частности, проводникам будет запрещено высаживать их из поезда. Эти решения были приняты в связи с инцидентом с выброшенным из поезда котом в Кирове, который впоследствии погиб.