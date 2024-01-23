ВЦИОМ: 44% россиян периодически занимают деньги

Из них 13% респондентов отметили, что берут в долг часто

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Чуть менее половины россиян (44%) периодически занимают деньги, из них 13% признались, что берут в долг часто, а 31% считают, что занимают редко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"За последние 20 лет доля тех, кто с той или иной периодичностью занимает денежные средства, сократилась с 62% до 44%. На сегодняшний день берут в долг очень и довольно часто 13% (2004 год - 14%, 2009 год - 14%), или каждый восьмой, периодическими ("редко, но иногда бывает") 31%, тогда как еще в 2004 году к последним можно было отнести каждого второго россиянина - 48%". <...> Более половины россиян признались, что практически никогда не берут денег в долг (56%, +20 п. п. с 2004 года)", - говорится в материалах.

Отмечается, что наиболее активные заемщики - россияне 25-59 лет, также к таковым относятся граждане с плохим и очень плохим материальным положением (53%) и проживающие в селах (51%). Чаще всего россияне берут в долг у родственников или друзей (55%), а в банке предпочитают брать в долг всего 34%.

По данным ВЦИОМ, максимальная сумма, которую россияне готовы взять в долг, в среднем составляет 579 270 тыс. рублей (на основе ответов 74%), что примерно равняется восьми среднемесячным зарплатам по стране, при этом 20 лет назад возможная максимальная сумма для граждан РФ в среднем составляла 42 314 рублей (на основе ответов 60%), или 6 среднемесячных зарплат.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился 13 января 2024 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.