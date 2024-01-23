Хинштейн сообщил о выпуске почтовой марки, посвященной акции "Диктант Победы"

Она выйдет в день проведения мероприятия и будет сопровождаться цифровым контентом

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Почтовая марка, посвященная проведению акции "Диктант Победы", выйдет в день проведения мероприятия и будет сопровождаться цифровым контентом. Об этом глава комитета Госдумы по информполитике, координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн сообщил в ходе заседания оргкомитета "Наша Победа".

"В этом году мы проведем в шестой раз "Диктант Победы", на экране вы видите эскиз почтовой марки, посвященной этой акции <…>. Мы планируем, что она выйдет непосредственно в свет в день проведения нашего диктанта, дату его предстоит утвердить президиумом генерального совета партии. Марка будет дополнена реальностью, то есть будет сопровождаться видеороликом о самом мероприятии", - сказал Хинштейн.

Он также напомнил, что в прошлом году накануне "Диктанта Победы" впервые был проведен автопробег автомобилей с символическим названием "Победа". "Автомобили колонной проехали от Поклонной горы по Кутузовскому проспекту в Москве. Отмечу, что в этом году мы планируем такие автопробеги провести не только в Москве, но и в других городах", - добавил Хинштейн.

Акция "Диктант Победы" началась в 2019 году в рамках партпроекта "Историческая память", который призван пробудить интерес к событиям героического прошлого России. Участники в течение 45 минут должны выполнить 25 заданий, 20 - на общую военно-историческую тему и 5 - на региональную тематику. Абитуриенты, правильно ответившие на все вопросы "Диктанта Победы", получают дополнительные преференции при поступлении в вузы. Федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями парада 9 мая на Красной площади.