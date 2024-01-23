Роскомнадзор составил 52 протокола в отношении онлайн-сервисов за показ ЛГБТ-контента

За пропаганду также составлено два протокола

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Роскомнадзор составил 52 административных протокола в отношении аудиовизуальных сервисов за демонстрацию ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних. За пропаганду ЛГБТ также составлено два протокола, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"За время действия закона Роскомнадзор составил 52 административных протокола за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и 2 протокола за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в отношении аудиовизуальных сервисов. На сегодняшний день суды по протоколам Роскомнадзора назначили нарушителям штрафы, общий размер которых превысил 30,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, вступил в силу 5 декабря 2022 года.

Порядок ограничения доступа к материалам с демонстрацией ЛГБТ, размещаемым на аудиовизуальных сервисах, установлен законом. Владелец сервиса должен технически ограничить доступ для несовершеннолетних к такому контенту, чтобы они не могли отключить возрастные ограничения или изменить их настройки.

За нарушение установленных правил Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы: для должностного лица до 400 тыс. рублей, для юридического - до 4 млн рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток), ранее поясняли в Роскомнадзоре.