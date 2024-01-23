Акт правительства о регистрации в отелях с помощью Госуслуг могут принять в апреле

Россияне смогут регистрироваться в гостиницах по загранпаспорту вне зависимости от места их постоянного проживания, сообщила пресс-служба кабмина

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Принятие акта правительства РФ о регистрации в отелях с помощью Госуслуг запланировано на апрель 2024 года, сообщила пресс-служба кабмина.

"На апрель 2024 года запланировано принятие акта правительства, который позволит упростить регистрацию граждан по месту временного пребывания в гостиницах. Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение "Госуслуги", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские граждане смогут регистрироваться в гостиницах по своему заграничному паспорту вне зависимости от места их постоянного проживания.