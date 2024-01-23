В РПЦ считают, что идеология глобализма требует "убедительной деконструкции"

Она приводит к равнодушию со стороны молодых людей к истории и культуре России, полагает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Идеология глобализма противостоит идеологии патриотизма. Она требует "убедительной деконструкции" в среде молодежи, так как глобализация приводит к равнодушию со стороны молодых людей к истории и культуре России, такое мнение выразил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Идеология глобализма как противостоящая идеологии патриотизма и как принижающая особенности народов и их права на самобытность требует убедительной деконструкции. Причем убедительной не для политических философов, а именно для молодежи", - сказал он, выступая в Совете Федерации на круглом столе "Просветительство как механизм формирования духовно-нравственных оснований развития личности в современных условиях".

Епископ пояснил, что для многих молодых людей глобализация является привлекательной с точки зрения прозрачности государственных границ, возможности путешествовать. В связи с этим, по его словам, иногда в среде молодых людей приходится сталкиваться с равнодушием в отношении истории и культуры России.

В свою очередь глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов отметил, что для совершенствования историко-культурного просвещения необходимо полнее использовать потенциал семейного воспитания, средств массовой информации, учреждений культуры. "Необходимо продолжить реформирование всех уровней исторического образования с полноценным включением дошкольного образования в процесс формирования исторического сознания. Школьные и вузовские курсы истории, свободные от политических конъюнктур, должны иметь большую культурологическую направленность", - считает он.

По его словам, вузовская интеллигенция с осторожностью относится к религиозным деятелям. "Некоторая наша вузовская интеллигенция, она со страхом относится к нам, к религиозным деятелям. <...> Та идеология советская атеистическая, а нужно брать из наших корней, <...> [когда] выступали главным центром традиционные религии. Также нам нужно пересмотреть и семейный кодекс <...>", - уточнил он.

XII Парламентские встречи проходят 23 января в рамках XXXII Международных Рождественских образовательных чтений "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего".