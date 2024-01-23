В пространстве Москвы на выставке "Россия" пройдет молодежная неделя

Гостям представят проекты для молодых москвичей и жителей других городов, расскажут о волонтерстве и развитии карьеры

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Молодежная неделя, в ходе которой будут представлены проекты для молодых горожан, пройдет в пространстве Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"С 24 по 28 января в пространстве Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ пройдет молодежная неделя. Гостям представят проекты для молодых москвичей и жителей других городов, расскажут о волонтерстве и развитии карьеры", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, в ходе мероприятия гости смогут также послушать лекции экспертов и задать им вопросы, принять участие в практикумах. В частности, уточнили в пресс-службе, 24 января посетителей стенда Москвы научат развивать навыки актерского мастерства, импровизации и техники речи, проведут практикум по ораторскому мастерству и искусству аргументации, а также интерактивную игру. 25 января, в День российского студенчества, эксперты московского проекта "ВРаботе" проведут тренинг по взаимодействию в команде, также запланирована лекция "Будущее медиаиндустрии: как искусственный интеллект меняет правила игры".

26 января будет организована презентация проектов, сервисов и курсов ресурсного центра "Мосволонтер", мастер-класс по созданию индивидуального дизайна футболки. 28 января на стенде расскажут о том, какие проекты и мероприятия для молодежи готовит столица в этом году.

Международная выставка-форум "Россия", открывшаяся 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве, организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.