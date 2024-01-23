Маск сравнил с творчеством Оруэлла политику найма, основанную на многообразии

Бизнесмен призвал избегать использования "слов, которые могли бы звучать в книгах Оруэлла"

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Илон Маск сравнил политику найма, основанную на многообразии, равенстве и инклюзивности, с творчеством британского писателя Джорджа Оруэлла (1903-1950), автора антиутопии "1984".

"[Слова] "разнообразие", "равенство", "инклюзивность" звучат красиво, но на деле означают дискриминацию по признаку расы, пола, ориентации, что противоречит принципу оценки по заслугам <...>", - приводит европейская версия газеты Politico слова бизнесмена, сказанные им после посещения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше. Маск призвал избегать использования "слов, которые могли бы звучать в книгах Оруэлла".

"Важно то, насколько хорошо вы справляетесь со своей работой и каковы ваши навыки", - добавил Маск.

Самолет Маска приземлился в Кракове вечером 21 января. Программа визита предполагает его участие в мемориальных мероприятиях в бывшем нацистском концлагере в Освенциме, которые проходят 22-23 января, а также в дискуссии на тему антисемитизма в интернете.